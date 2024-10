Il disturbatore tv Gabriele Paolini presto fuori dal carcere: "Ho deciso, cambierò sesso"

Paolini - si ricorda - ha scontato una condanna per induzione alla prostituzione minorile, produzione di materiale pedopornografico e tentata violenza sessuale su minori. I fatti risalgono al 2013, quando Paolini venne arrestato per aver avuto rapporti sessuali con alcuni minorenni in cambio di regali e soldi. Al centro del procedimento, in particolare, il rapporto di Paolini con un 17enne. Nei giorni scorsi è uscita la nuova edizione del libro scritto a quattro mani con il compagno di cella, "Come evadere dal carcere 2.0 - Gli Agenti della polizia penitenziaria sono "angeli" in un inferno di emozioni"