Gabriele Paolini, arriva la condanna definitiva: otto anni in carcere a Rieti

IPA

Gabriele Paolini, noto disturbatore tv, è stato condannato in via definitiva: dovrà scontare otto anni per un cumulo di reati che va dalla produzione di materiale pedopornografico, all'induzione alla prostituzione, fino alla tentata violenza sessuale su minori. Famoso per le sue incursioni in diretta, il quarantasettenne ora comincerà la sua vita da detenuto nel carcere di Rieti.