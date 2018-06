Il Consiglio superiore della Sanità boccia la "cannabis light"

I Paesi dove la cannabis è legalizzata Ansa-Centimetri 1 di 1 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Per gli esperti "non può essere esclusa la pericolosità dei prodotti contenenti o costituiti da infiorescenze di canapa", venduti nei cosiddetti "canapa shop" diffusisi in tutta Italia. Intanto, al di là dell'Atlantico, le autorità del Canada hanno invece legalizzato la marijuana per uso ricreativo a livello nazionale.



I prodotti contenenti cannabis sono attualmente venduti come articoli da collezione, e dunque non destinati al consumo. Il Consiglio superiore della Sanità mette però in guardia rispetto a un'eventuale somministrazione, precisando come gli effetti del Thc, anche a bassa concentrazione, su soggetti come anziani, madri in allattamento o persone con patologie particolari siano ancora poco studiati. Dopo il parere del Css, spetterà al ministero se vietare o meno la vendita.