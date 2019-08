Il condizionatore ci costa il 28% in più in bolletta, ecco come risparmiare

Con le alte temperature estive nelle nostre case, con i condizionatori sempre accesi, i consumi energetici possono salire alle stelle. E con loro la bolletta può crescere parecchio. Anche del 28%, secondo Facile.it , per una famiglia di quattro persone. Ma può andare anche peggio se il condizionatore non viene usato in maniera corretta o se l'apparecchio non è efficiente.

Bastano alcuni piccoli accorgimenti per risparmiare.



Scegliere condizionatori ad alta efficienza perché consente consumi energetici minori. Sostituendo un condizionatore di classe B con uno di classe A+ si può ridurre il costo fino al 20%. Un ulteriore incentivo al cambio del vecchio impianto sono le detrazioni fiscali: previsto un bonus tra il 50% e il 65%



Evitare le temperature polari con il deumidificatore - Utilizzare il deumidificatore aiuta a far scendere la percezione del caldo. E' bene quindi preferirlo al rinfrescamento: così i costi si possono ridurre fino al 13%



Non eliminate il ventilatore - Il gioco di squadra aiuta: usare il "moderno" condizionatore insieme al "vecchio" ventilatore va benissimo. Una volta raggiunta la temperatura desiderata, basta azionare il ventilatore per diffondere l'aria rinfrescata



Porte e finestre chiuse - Fare attenzione a chiudere porte e finestre per non disperdere il fresco



Differenziare giorno e notte - Programmare la temperatura nelle ore notturne farà bene al nostro fisico e anche al nostro portafoglio, con una riduzione dei consumi fino al 10%



Occhio alla pulizia - Mantenere in ordine i filtri dell'apparecchio ci fa risparmiare l'8%.



Attenzione alla tariffa - Infine, bisogna scegliere la tariffa energetica adeguata alle nostre esigenze. Sicuramente meglio, per chi è in regime tutelato, valutare il passaggio al mercato libero: la bolletta potrebbe scendere fino al 15%.