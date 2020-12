Il cardinale Grech: "Ratzinger ha difficoltà nel parlare ma è lucido"

Benedetto XVI "ha difficoltà nell'esprimersi". Lo ha riferito il neo cardinale maltese, Mario Grech, dopo la visita al Monastero Mater Ecclesiae, dove risiede il Papa emerito, al termine del Concistoro in cui sono stati nominati i nuovi cardinali. "Ha detto: 'Il Signore mi ha tolto la parola per farmi apprezzare il silenzio'", ha raccontato Grech. "Poi ha cercato di incoraggiarci per andare avanti nell'avventura con il Signore".