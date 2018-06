Il capotreno aggredito nel 2015 viene insultato sul web: "Ecco i segni del machete"

Il filmato con le ferite provoca reazioni disparate. Compreso il commento di un pendolare: "A luglio invece dell'abbonamento mensile pensavo di comprare un machete", scrive. Seguito da una richiesta, non meno provocatoria, di quale possa essere il modello di lama consigliato dal capotreno. Con pacatezza, il ferroviere ha risposto. "Vede signor Marco, quelle che le mostro sono le cicatrici che porto dopo l'aggressione", sottolinea il capotreno. "Si ricordi che dietro una divisa, ogni divisa, c’è un uomo ed una donna in carne e ossa, con famiglia, amici ed altri cari, e che quello che lei reputa simpatico ed ironico ha fatto inorridire non pochi. Non parlo solo dei ferrovieri, perché mi hanno scritto ed inviato lo screenshot del suo post, ma anche persone che non hanno nulla a che fare col trasporto pubblico". E ancora: "Si ricordi che lo schermo di un telefonino o il monitor di un pc non ci rende anonimi o protegge, quello che si pubblica in un modo o nell’altro esce. In accordo con gli amministratori, i commenti a questo mio post verranno immediatamente bloccati, se riterrà opportuno contattarmi lo potrà tranquillamente fare con un messaggio privato".



Per fortuna sul web non mancano messaggi di solidarietà per il capotreno e nemmeno quelli di indignazione per i post sarcastici. "Non si scherza con le tragedie altrui", protestano i comitati di viaggiatori e di pendolari, solidali con il capotreno, addolorati per la vicenda e per l'allucinante dibattito.