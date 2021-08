Il capo della Protezione Civile a "Morning News": "Dobbiamo imparare a tutelare il nostro bosco"

"Il nostro bosco è parte della nostra cultura, non dobbiamo ricordarci di lui solo a luglio, agosto, settembre". Con queste parole il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio interviene a "Morning News", dove nel corso della puntata di lunedì 2 agosto ha analizzato la difficile situazione che da Nord a Sud sta mettendo in ginocchio l'Italia tra maltempo e roghi.

Sulle cause di questi ultimi, Curcio ha invitato a un'attenta campagna di prevenzione e ha specificato che sono "pochissimi i casi di autocombustione", mentre si sente in maniera pesante la mano dell'uomo.



"I piromani sono criminali e in quanto tali vanno controllati e verificati - ha proseguito - Poi c'è il comportamento involontario, colposo e qualche volta maleducato che provoca delle situazioni drammatiche".