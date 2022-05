Il campione di canottaggio Piero Carletto muore un anno dopo la moglie Lara: lasciano due figlie

La carriera - Classe 1963

mondiali junior

Match des Seniores

otto fuoriscalmo

medaglia d’oro

Al di fuori della canoa -

bronzo

d’argento

Lara Zambon

tumore al seno

Il commiato -

dragonboat

Giuseppe Abbagnale

Comitato Regionale dei canottieri veneti

, durante la sua carriera agonistica è stato campione italiano in singolo junior. Selezionato come singolista per iin Bulgaria ci rinunciò per motivi di studio. In seguito ha preso parte a tree nel 1985 ha vinto l’oro nel quattro senza. Si ricorda anche la sua partecipazione a tre Campionati del Mondo assoluti, tra i quali quello di Copenaghen 1987 al termine del quale salì su podio nella categoria. Nello stesso anno partecipò alle Universiadi di Zagabria, vincendo lanella stessa categoria.Nonostante sia ricordato come uno specialista dell’ammiraglia, per i cui risultati sportivi ottenne dal Coni le medaglie dial Valore Atletico, Piero Carletto riuscì a conseguire anche una laurea in scienze politiche. Al di fuori della disciplina sportiva girò il mondo come manager di numerose aziende italiane ma, appena poteva tornava in acqua grazie alla sua passione per il canottaggio. Fu proprio grazie a essa che conobbe la moglie, futura fondatrice dell'associazione "Unite gareggiamo ovunque", che spinge donne sopravvissute alalla pratica canoistica.Dopo la scomparsa della moglie, poco più di un'anno fa, aveva continuato a frequentare l'associazione, spingendo le socie a continuare le attività con rinnovata energia. Aveva assistito anche all'inaugurazione dela 20 posti, donato alla onlus in memoria di Lara. A ricordarlo non ci ha pensato solo, anche lui ex campione olimpico e attuale presidente della Federazione nazionale canottaggio, ma anche il. "Abbracciamo le due figlie, Alice ed Arianna, in un momento più che mai difficile – ha dichiarato il presidente Sandro Frisiero - Loro sono le più importanti vittorie conseguite da Piero e Lara. Da oggi saranno gli angeli che veglieranno sulle loro giovani vite.