Il 14enne denunciato per aver preso a calci un riccio: "Era già morto, uno scherzo tra noi del 'branco'"

"Il riccio era già morto, non l'ho ucciso io. Questo fa una bella differenza". Il 14enne di Ciriè (Torino) ripreso a "palleggiare" con un riccio (poi trovato morto) - e per questo denunciato - si difende dalle accuse. In sua difesa arriva anche il padre: "Non ho certo insegnato questo a mio figlio. Però bisogna dire le cose come stanno: il fatto è grave, ma mio figlio non ha ucciso quell'animale".