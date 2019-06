I topi rosicchiano i cavi della fibra ottica e Belluno rimane senza Internet

Basta un gruppo di topi per mandare in tilt l'intero mondo digitale. Questo è successo a Belluno, quando una colonia di roditori si è stabilita in una canalina della fibra ottica che non era stata isolata bene. Rosicchiando i cavi tutti i cittadini abbonati a un noto fornitore di servizi web sono rimasti isolati, senza Internet. Il danno ha interressato non solo le utenze private, ma anche gli uffici di Usl, Agenzia delle Entrate e Poste.