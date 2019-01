I nodi del maxi-decreto: "Lavoro da 40 anni ma non rientro in quota 100"

Renato Valente, operaio metalmeccanico che aspettava Quota 100, ha scoperto di non rientrare nel provvedimento nonostante abbia iniziato a lavorare a 12 anni. A 55 anni, con 41 anni di contributi, ha sempre lavorato da quando era ragazzino, ma i primi anni di lavoro non gli vengono riconosciuti e così si trova a ‘Quota 96’, con ancora altri quattro anni di servizio prima di poter andare in pensione.



Ospite di Nicola Porro a “Quarta Repubblica”, Renato racconta la sua frustrazione: “Mi sento preso per il c**o. Lo ripeto senza problemi”. Nell'azienda in cui lavora, a Bassano del Grappa, non è l’unico in questa situazione: “Saremo almeno in 60 ad avere iniziato a lavorare così presto”. E così Renato si sente derubato per due motivi: “Prima di tutto mi è stato tolto il tempo e il diritto allo studio, che mi riusciva molto bene e poi coi miei contributi sto pagando le baby pensioni. Devo ringraziare il Governo per tutto questo”.