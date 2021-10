I Green pass scaricati hanno superato quota 100 milioni

Ansa

Con l'accelerazione degli ultimi giorni, i Green pass scaricati in Italia hanno superato quota 100 milioni: sono infatti 100.595.790. Il dato è aggiornato sul sito del governo. Lo "sprint" si è registrato a cavallo dall'entrata in vigore dell'obbligo della certificazione per i lavoratori: tra il 14 ed il16 ottobre sono stati infatti scaricati 2,5 milioni di Green pass, con il record toccato venerdì (867.039).