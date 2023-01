Sondrio, i cani dell'escursionista travolto da una valanga cercano casa: l'appello degli animalisti sui social

La tragedia nel tentativo di recuperarli - Li amava a tal punto da rischiare la vita per loro. Michele, escursionista esperto di 60 anni, con l'aiuto del Soccorso Alpino era riuscito a sfuggire a una tormenta ma aveva perso le tracce dei suoi fedeli cani sabato 7 gennaio. I soccorritori erano riusciti ad avvistarli ma non a riportarli al loro proprietario. Così qualche giorno dopo l'accaduto, Michele è risalito in quota per cercarli. Quella scelta gli è stata fatale: è stato colpito da una slavina che non gli ha lasciato scampo. Così Timun e Garry non potranno fare più ritorno a casa, in provincia di Lecco.

L'appello per l'adozione di Timun e Garry - Adesso i volontari Enpa, tramite i social, cercano per loro una nuova famiglia, "consapevole e sportiva che possa adottarli insieme" probabilmente per evitare che subiscano un nuovo doloroso distacco.

