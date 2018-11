Hina, il fratello toglie la foto dalla tomba perché "è indecorosa"

Hina Saleem è stata uccisa a 21 anni da suo padre, e seppellita, poi, nell’orto di famiglia. La sua testa era rivolta verso la Mecca. Era l’11 agosto 2006. Hina, pachistana di origine, ma italiana per stile di vita, è stata sgozzata per i suoi modi di fare occidentali. Dodici anni dopo la sua morte si torna a parlare di lei, perché suo fratello ha tolto la sua foto dalla sua tomba: “Era indecorosa”, ha commentato.

A riportare la notizia della rimozione dello scatto della ventenne dal cimitero Vantiniano, dove è sepolta, è Il Giorno. Sorridente, vestita con una maglia fucsia, senza maniche, con una lieve scollatura, così Hina appariva nella foto posta sopra la lapide: un'immagine considerata poco decorosa. "Sono stato io - ammette il fratello maggiore, Suleman -. L'ho tolta per questioni di decoro. Quella foto non andava bene. Hina era troppo spogliata, indossava una canottiera rosa. Anche voi in chiesa non entrate a braccia nude e in pantaloncini, giusto? Bene, qui è uguale. Non è rispettoso apparire così su una tomba".