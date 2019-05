Hamburger e cappuccino a due passi da San Pietro? 81 euro: lo scontrino-shock dei turisti finisce sui social

Due hamburger e due cappuccini doppi all'ombra del Cupolone di San Pietro per 81 euro e scoppia il caso social sulla "rapina con lo scontrino fiscale". Quanto pagato, infatti, da quattro turisti in pausa pranzo nella zona intorno al Vaticano, a Roma, ha sollevato indignazione e - anche - ironia su Facebook . Dal locale, intanto, a Il Messaggero, spiegano: "I clienti hanno scelto dal menu e sul menu erano scritti i prezzi: sapevano quello che mangiavano e sapevano quello che pagavano ". Esposto del Codacons: "Sanzionare l'esercizio".

Sullo scontrino postato su Facebook si legge quanto ordinato e consumato: due hamburger (25 euro l'uno), due cappuccini doppi (8 euro l'uno) e un caffè americano doppio (8 euro). Totale 81,40 euro, comprensivo di servizio.



"Sono entrati in quattro - hanno raccontato dal locale a Il Messaggero, - hanno ordinato il pasto dal menù, hanno diviso gli hamburger, quattro etti di carne di manzo danese, affiancati da patatine e insalata, e hanno consumato caffè e cappuccini".



All'arrivo del conto al tavolo le prime rimostranze da parte dei turisti. "Abbiamo cercato di chiarire la questione alla cassa - concludono dal bar; - hanno pagato e poi la bufera sui social".



Ma online non è scattata solo l'indignazione per una pausa pranzo considerata da tanti troppo salata e una brutta pubblicità per il turismo della Capitale; in molti hanno anche ironizzato sulla vicenda così: "Se bevi cappuccino mangiando hamburger te lo meriti".