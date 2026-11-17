Intervista esclusiva a un ex terrorista di Hamas: "Siamo cresciuti pensando che prima o poi avremmo conquistato Roma"
Parla il figlio di uno dei fondatori dell'organizzazione: "Sono riuscito a sventare tantissimi attentati suicidi"
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Nella puntata di lunedì 16 novembre "Quarta Repubblica" ha intervistato in esclusiva Mosab Hassan Yousef, figlio di uno dei fondatori di Hamas che ha preso le distanze dall'organizzazione palestinese. "Hamas è un'organizzazione che ha colpito i civili per fini politici ed economici, è la definizione stessa di terrorismo. È un ambiente fanatico ed estremo dove non c'è tolleranza su qualsiasi opinione che contraddica gli insegnamenti islamici. Sono entrato a far parte dello Shin Bet e con le informazioni che sono riuscito a dare alle autorità hanno sventato tantissimi attentati suicidi. La mia era una responsabilità morale pesantissima, sono andato contro tutto ciò cui credevo da bambino. Se mi avessero scoperto mi avrebbero ucciso", ha confidato.
L'obiettivo finale di Hamas non si ferma alla distruzione di Israele, ma punta alla conquista di Roma e all'instaurazione di un califfato islamico globale, sfruttando la sinistra occidentale come strumento di infiltrazione. "Che ci crediate o no - prosegue Yousef - siamo cresciuti pensando che prima o poi avremmo conquistato Roma. Io facevo parte di tutto questo, essere a Roma oggi mi ha riportato alla mente il condizionamento che ho avuto nei primi anni della mia vita. Ma questo non è solo un obiettivo di Hamas ma anche la profezia di Maometto, Roma deve prima cadere nelle mani dei musulmani perché arrivi il giorno del giudizio. Il loro obiettivo è il califfato islamico, credono che la terra appartenga a loro". A conferma della matrice strettamente religiosa e suprematista del movimento, Yousef richiama gli eventi del 7 ottobre. "Mentre colpivano civili innocenti, non dicevano Palestina libera, ma dicevano Allah Akbar". Un'espressione che, puntualizza, non va tradotta semplicemente come "Dio è grande", ma come Allah è più grande: superiore a Gesù, Mosè, Abramo, Buddha e a qualsiasi altra divinità.
Durante l'intervista Mosab Hassan Yousef parla anche delle dinamiche delle politiche interne occidentali. Secondo Yousef, gli islamisti considerano la sinistra come un bacino di "utili idioti": forze politiche democratiche che, per vocazione inclusiva, "vogliono semplicemente aprire la porta a ogni tipo di minoranza e trattano gli islamisti come un'altra minoranza". Pur condividendo molti più valori con gli ambienti conservatori, i movimenti islamisti evitano i partiti di destra, ritenuti troppo rigidi e difficili da penetrare. Scelgono invece di allearsi tatticamente con i progressisti per infiltrarsi nel tessuto sociale e istituzionale, con l'obiettivo dichiarato di rovesciare i rapporti di forza. "Alla fine questa minoranza islamista, quando diventerà maggioranza, schiaccerà ogni minoranza in qualunque sistema riesca a dominare", conclude Yousef.