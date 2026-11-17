Nella puntata di lunedì 16 novembre "Quarta Repubblica" ha intervistato in esclusiva Mosab Hassan Yousef, figlio di uno dei fondatori di Hamas che ha preso le distanze dall'organizzazione palestinese. "Hamas è un'organizzazione che ha colpito i civili per fini politici ed economici, è la definizione stessa di terrorismo. È un ambiente fanatico ed estremo dove non c'è tolleranza su qualsiasi opinione che contraddica gli insegnamenti islamici. Sono entrato a far parte dello Shin Bet e con le informazioni che sono riuscito a dare alle autorità hanno sventato tantissimi attentati suicidi. La mia era una responsabilità morale pesantissima, sono andato contro tutto ciò cui credevo da bambino. Se mi avessero scoperto mi avrebbero ucciso", ha confidato.