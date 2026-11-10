Israele: "Leader Ra'am verso il riconoscimento di Hamas come gruppo terroristico"

Ciascuno dei 120 deputati israeliani eletti nelle legislative del 27 ottobre ha prestato giuramento durante la seduta inaugurale della 26ma Knesset, il Parlamento di Israele, assumendo formalmente l'impegno di adempiere ai propri doveri parlamentari. L'insediamento del nuovo Parlamento è avvenuto due giorni dopo che il presidente Isaac Herzog ha affidato l'incarico di formare un nuovo governo a Gadi Eisenkot, leader del partito sionista di centro Yashar. La seduta inaugurale e' stata aperta da Herzog e presieduta da Amir Ohana, presidente uscente del Parlamento, in quanto deputato rieletto. In base al voto di due settimane fa: lo schieramento di partiti più vicini a Benjamin Netanyahu ha ottenuto 53 seggi (con il Likud, del premier uscente, primo partito con 27); il Blocco del cambiamento (formato da Yashar, BeYachad, Yisrael Beitenu e I democratici), guidato da Eisenkot, 48; e i due partiti a guida araba - Lista unita e Ra'am - 19 in totale. Quarantasei dei 120 futuri parlamentari sono al loro primo mandato alla Knesset, tra cui 15 dei 21 eletti nelle file di Yashar, il partito di Eisenkot.