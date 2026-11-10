Israele: "Leader Ra'am verso il riconoscimento di Hamas come gruppo terroristico"

Intensi colloqui sono in corso tra i deputati del partito arabo Ra'am e lo stesso leader Mansour Abbas e alcuni mediatori del Blocco del Cambiamento che vorrebbero convincerlo a riconoscere Hamas come organizzazione terroristica. Ossia la quarta condizione di principio stabilita da Gadi Eisenkot. In cambio, Abbas chiede che il Change Bloc dimostri concretamente di voler instaurare con lui una vera partnership politica che ne faccia un possibile partner per una futura coalizione. Lo rivela Ynet. Abbas non ha smentito la notizia. Nel ruolo di mediatori il partito dei Democratici e alcuni esponenti del partito di Eisenkot.
Si è insediato il Parlamento
Ciascuno dei 120 deputati israeliani eletti nelle legislative del 27 ottobre ha prestato giuramento durante la seduta inaugurale della 26ma Knesset, il Parlamento di Israele, assumendo formalmente l'impegno di adempiere ai propri doveri parlamentari. L'insediamento del nuovo Parlamento è avvenuto due giorni dopo che il presidente Isaac Herzog ha affidato l'incarico di formare un nuovo governo a Gadi Eisenkot, leader del partito sionista di centro Yashar. La seduta inaugurale e' stata aperta da Herzog e presieduta da Amir Ohana, presidente uscente del Parlamento, in quanto deputato rieletto. In base al voto di due settimane fa: lo schieramento di partiti più vicini a Benjamin Netanyahu ha ottenuto 53 seggi (con il Likud, del premier uscente, primo partito con 27); il Blocco del cambiamento (formato da Yashar, BeYachad, Yisrael Beitenu e I democratici), guidato da Eisenkot, 48; e i due partiti a guida araba - Lista unita e Ra'am - 19 in totale. Quarantasei dei 120 futuri parlamentari sono al loro primo mandato alla Knesset, tra cui 15 dei 21 eletti nelle file di Yashar, il partito di Eisenkot.
Netanyahu insiste su governo di unità nazionale
Intervenendo alla fine della seduta, Netanyahu ha ribadito la necessita' di "formare un governo di unita' nazionale", di fronte alle "minacce e pressioni che arriveranno a breve". "Presto dovremo affrontare pressioni internazionali affinché ci rassegniamo a un Iran nucleare", ha detto il premier uscente. Netanyahu si è anche rivolto alle formazioni Haredi ultraortodosse, affermando che il blocco di Eisenkot verrà meno agli impegni presi con loro "perché potrà contare su una rete di protezione politica" da parte dei partiti a guida araba.