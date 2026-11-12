Un alto comandante di Hamas e altri membri del gruppo sono stati presi di mira durante l'attacco israeliano avvenuto la scorsa notte presso l'ospedale nel sud della Striscia di Gaza. Lo riferisce l'esercito israeliano, che, in un comunicato congiunto con Shin Bet, afferma che l'operazione ha avuto come obiettivo "un alto esponente terroristico e altri membri di Hamas che si nascondevano all'interno dell'ospedale Nasser", aggiungendo che gli esiti dell'attacco sono ancora in fase di valutazione. L'esercito israeliano sostiene di aver adottato misure volte a limitare i danni ai civili, tra cui l'impiego di "munizioni di precisione" e il ricorso alla "sorveglianza aerea". Secondo la nota, Hamas aveva stabilito una presenza all'interno del complesso ospedaliero, trasformandolo in un quartier generale per attività militari e terroristiche dirette contro le forze israeliane e lo Stato di Israele.