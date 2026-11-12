Sei morti e decine di feriti in raid di Israele su ospedale di Gaza | Idf: obiettivo alto comandante di Hamas
Secondo l'esercito israeliano "un alto esponente terroristico e altri membri si nascondevano all'interno deel complesso medico Nasser"
© Afp
Un bombardamento israeliano che ha colpito un edificio del Complesso medico Nasser nella città di Khan Younis, nella Striscia di Gaza, ha ucciso sei persone e ne ha ferite almeno venti, causando la completa distruzione dell'edificio colpito. Lo riporta Al Jazeera, citando il portavoce della Protezione Civile nella Striscia e riferendo che il reparto chirurgico del complesso medico ha subito gravi danni a seguito dell'attacco e che anche l'unità di terapia intensiva è stata danneggiata. Idf: colpito alto comandante di Hamas nel raid contro l'ospedale Nasser.
Idf: obiettivo alto comandante di Hamas
Un alto comandante di Hamas e altri membri del gruppo sono stati presi di mira durante l'attacco israeliano avvenuto la scorsa notte presso l'ospedale nel sud della Striscia di Gaza. Lo riferisce l'esercito israeliano, che, in un comunicato congiunto con Shin Bet, afferma che l'operazione ha avuto come obiettivo "un alto esponente terroristico e altri membri di Hamas che si nascondevano all'interno dell'ospedale Nasser", aggiungendo che gli esiti dell'attacco sono ancora in fase di valutazione. L'esercito israeliano sostiene di aver adottato misure volte a limitare i danni ai civili, tra cui l'impiego di "munizioni di precisione" e il ricorso alla "sorveglianza aerea". Secondo la nota, Hamas aveva stabilito una presenza all'interno del complesso ospedaliero, trasformandolo in un quartier generale per attività militari e terroristiche dirette contro le forze israeliane e lo Stato di Israele.