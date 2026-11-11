Israele, media: "Il gabinetto di sicurezza di Netanyahu ordina all'Idf di prepararsi ad attaccare l'Iran"

Il gabinetto di sicurezza guidato dal premier, Benjamin Netanyahu, ha ordinato alle Forze di Difesa Israeliane di tenersi pronte in vista di un possibile attacco all'Iran. A riferirlo è l'emittente israeliana Kan, secondo cui le Idf sono state messe in stato di massima allerta. Una decisione che arriva anche se il gabinetto non si è riunito affatto nell'ultimo mese (l'ultimo volta è stata il 5 ottobre). "Le misure che il gabinetto ha ordinato alle Idf di adottare potrebbero portare a operazioni che, in una certa misura, potrebbero sfociare in una guerra", riferisce Kan.

