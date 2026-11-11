Israele, media: "Il gabinetto di sicurezza di Netanyahu ordina all'Idf di prepararsi ad attaccare l'Iran"
Eisenkot aveva invitato il premier ad interim a non dispiegare le forze militari: "Potrebbe avere conseguenze devastanti per la democrazia israeliana"
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Il gabinetto di sicurezza guidato dal premier, Benjamin Netanyahu, ha ordinato alle Forze di Difesa Israeliane di tenersi pronte in vista di un possibile attacco all'Iran. A riferirlo è l'emittente israeliana Kan, secondo cui le Idf sono state messe in stato di massima allerta. Una decisione che arriva anche se il gabinetto non si è riunito affatto nell'ultimo mese (l'ultimo volta è stata il 5 ottobre). "Le misure che il gabinetto ha ordinato alle Idf di adottare potrebbero portare a operazioni che, in una certa misura, potrebbero sfociare in una guerra", riferisce Kan.
Lo sfondo dello scontro politico
La notizia giunge sullo sfondo dello scontro fra Netanyahu e il leader dell'opposizione Gadi Eisenkot. Quest'ultimo, al quale è stato affidato il compito di formare un governo dopo le elezioni del 27 ottobre, in una lettera ha invitato il leader del Likud, che è ancora premier ad interim, a non dispiegare forze di sicurezza in assenza di una minaccia immediata, avvertendo che farlo durante l'attuale periodo di transizione potrebbe avere "conseguenze devastanti" per la democrazia israeliana: missiva in cui Eisenkot non ha citato esplicitamente l'Iran.
Netanyahu ha risposto definendo la lettera del leader del partito Yashar un "tentativo palese" di politicizzare la sicurezza nazionale di Israele. Eisenkot ha inoltre contattato la procuratrice generale, Gali Baharav-Miara, chiedendole di intervenire per ottenere un aggiornamento periodico sulla situazione della sicurezza da parte del primo ministro.