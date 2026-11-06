Cisgiordania, sei italiani fermati da Israele: avviate le procedure di espulsione

Sei italiani, tra cui quattro attivisti e due giornalisti, sono stati fermati dalle autorità israeliane nei pressi del villaggio di Kafr Ni'ma, in Cisgiordania. La Farnesina è al lavoro per ottenere il loro rilascio. Sono ancora in corso verifiche per accertare il numero esatto e l'identità dei connazionali coinvolti nel fermo, che avrebbe riguardato diversi volontari internazionali. Gli italiani si trovano attualmente nella stazione di polizia di Modi'in Illit. Per sabato 7 novembre è previsto il trasferimento al centro dell'aeroporto Ben Gurion, dove saranno avviate le procedure di espulsione. Il rimpatrio dovrebbe avvenire con i primi voli disponibili. La Farnesina e l'Ambasciata italiana hanno chiesto il "rilascio immediato" dei connazionali.