Gli Usa incriminano tre agenti iraniani per l'attacco fallito alla base inglese di Fairford

Tre agenti sostenuti dall’Iran sono stati incriminati per il ruolo avuto in quasi venti attacchi terroristici e tentati attacchi tra Europa e Stati Uniti. Il Dipartimento di Giustizia americano ha riferito che uno di loro, Mohammad Dawood Al-Saadi, avrebbe diretto da un carcere di New York il piano fallito a settembre contro la base britannica della Royal Air Force di Fairford, dove erano di stanza i bombardieri B-1, utilizzati dagli Usa per condurre operazioni militari contro l’Iran.