Guerra al terrorismo

Gli Usa incriminano tre agenti iraniani per l'attacco fallito alla base inglese di Fairford

Il piano sarebbe stato diretto da un carcere di New York. Avrebbero avuto un ruolo in quasi 20 attacchi terroristici tra Europa e Usa

10 Nov 2026 - 23:08
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Tre agenti sostenuti dall’Iran sono stati incriminati per il ruolo avuto in quasi venti attacchi terroristici e tentati attacchi tra Europa e Stati Uniti. Il Dipartimento di Giustizia americano ha riferito che uno di loro, Mohammad Dawood Al-Saadi, avrebbe diretto da un carcere di New York il piano fallito a settembre contro la base britannica della Royal Air Force di Fairford, dove erano di stanza i bombardieri B-1, utilizzati dagli Usa per condurre operazioni militari contro l’Iran.

L'atto d'accusa, depositato da una giuria popolare (grand jury) a New York, attribuisce la pianificazione dell'attacco a presunti agenti militari iraniani. Stando al documento, Al-Saadi, legato a Kataib Hezbollah, ha coordinato il piano insieme a Mohsen Mohajeri, un agente del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, e a un altro cittadino iraniano, Mohammad Ali Al-Hassani. Entrambi sono stati incriminati insieme ad Al-Saadi.

“Chiunque pianifichi un complotto terroristico contro una base militare che ospita membri delle forze armate Usa sarà perseguito”, ha affermato il procuratore generale Todd Blanche. Le accuse ai tre agenti arrestati riguardano anche altre azioni riconducibili ai Guardiani della Rivoluzione iraniana, i Pasdaran. Per il tentato attacco a Fairford erano già state arrestate in totale sette persone, poi in gran parte rilasciate.

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