Vertice in vista tra Usa, Cina e Russia: "Si parlerà di denuclearizzazione" | Iran, nuovi attacchi Usa a Hormuz

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Non si placano le tensioni in Medio Oriente. Le forze americane hanno condotto nuovi attacchi contro l'isola iraniana di Qeshm, situata nello stretto di Hormuz, senza provocare danni alle infrastrutture critiche. Lo riferisce l'agenzia di stampa iraniana Mehr, secondo cui i bombardamenti hanno interessato diverse aree dell'isola al di fuori delle aree residenziali e commerciali, già bersaglio di operazioni militari statunitensi nei giorni scorsi. Intanto prende sempre più forma il vertice a tre tra Usa, Russia e Cina: "Si parlerà di Iran e denuclearizzazione", ha confermato il presidente americano, Donald Trump.
Gli attacchi nello Stretto
Secondo l'agenzia iraniana, la situazione sull'isola è sotto controllo e tutti i servizi di emergenza sono stati posti in stato di allerta. Già il 7 novembre i media iraniani avevano riferito di attacchi militari contro l'isola, situata in una posizione strategica all'ingresso del Golfo Persico. Teheran ha risposto colpendo obiettivi in Israele e basi militari statunitensi presenti nei Paesi della regione. A metà giugno, Iran e Stati uniti avevano firmato un memorandum finalizzato alla cessazione delle ostilità, ma gli attacchi sono ripresi poco dopo. Il conflitto rimane irrisolto, con periodiche riprese delle operazioni militari.
Trilaterale con Xi e Putin
Prove di disgelo
Il 21 ottobre il Cremlino aveva confermato che questo incontro trilaterale era "in fase di preparazione". La notizia è giunta in seguito a un articolo del Wall Street Journal, secondo cui Putin auspicherebbe tali colloqui a tre per negoziare un accordo di pace in Ucraina favorevole a Mosca. Un altro segnale di disgelo arriva da Pechino, con la Cina che ha deciso di prorogare di altri due mesi, a partire dal 10 novembre, la sospensione dei dazi aggiuntivi del 24% sulle merci importate dagli Stati uniti, mantenendo tuttavia in vigore le tariffe del 10%.
Nessuna escalation
Dal canto suo Donald Trump, pur ammettendo che un'intesa con l'Iran sia ancora piuttosto lontana, non intende rilanciare la guerra dopo le elezioni di metà mandato, ma continua a difendere senza ripensamenti la decisione di attaccare Teheran insieme a Israele lo scorso 28 febbraio. In un'intervista alla Cbs News, il presidente americano ha escluso di voler provocare una nuova escalation militare, sostenendo tuttavia che l'intervento contro la Repubblica islamica sarà giudicato positivamente dalla storia. Alla domanda se, dopo le elezioni di midterm, intenda intensificare le operazioni militari contro l'Iran, Trump ha risposto: "Non è quello che sto cercando di fare. Non credo ce ne sia motivo".