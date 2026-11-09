Vertice in vista tra Usa, Cina e Russia: "Si parlerà di denuclearizzazione" | Iran, nuovi attacchi Usa a Hormuz

Secondo l'agenzia iraniana, la situazione sull'isola è sotto controllo e tutti i servizi di emergenza sono stati posti in stato di allerta. Già il 7 novembre i media iraniani avevano riferito di attacchi militari contro l'isola, situata in una posizione strategica all'ingresso del Golfo Persico. Teheran ha risposto colpendo obiettivi in Israele e basi militari statunitensi presenti nei Paesi della regione. A metà giugno, Iran e Stati uniti avevano firmato un memorandum finalizzato alla cessazione delle ostilità, ma gli attacchi sono ripresi poco dopo. Il conflitto rimane irrisolto, con periodiche riprese delle operazioni militari.



Trilaterale con Xi e Putin Conflitto per la cui conclusione si continua a cercare una via diplomatica. Il presidente americano Trump ha dichiarato che la prossima settimana incontrerà probabilmente i leader di Russia e Cina per discutere della fine della guerra in Iran. Trump ha riferito ai giornalisti di aspettarsi un incontro col presidente cinese Xi Jinping e quello russo Vladimir Putin a margine di un vertice Asia-Pacifico che si terrà a Shenzhen il 18 e 19 novembre. "Andrò in Cina - ha affermato il tycoon - e credo che uno degli incontri sarà con Putin e Xi, sarà interessante". Ha poi aggiunto: "Discuteremo di molte questioni, tra cui la denuclearizzazione, ma parleremo di svariati argomenti. Stiamo cercando di porre fine alla guerra in Iran".