Eppure, nel 2022 scese in campo, a fianco del suo predecessore nell'Idf Benny Gantz, la cui carriera politica è stata però una triste parabola: da astro nascente a fallimento totale, tanto da doversi ritirare dalla corsa elettorale a una settimana dal voto. Nell'approccio alla sicurezza nazionale Eisenkot è il fautore della "dottrina Dahiya", che codifica la risposta sproporzionata ai tempi della guerra con il Libano del 2006, quando era capo del Comando Nord. Ha inoltre sviluppato il concetto di "guerra tra le guerre", che puntava su operazioni brevi e mirate, e che ha governato per un decennio lo scontro tra Israele e l'asse iraniano fino allo sbaragliamento di tutte le carte dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Per questo, c'è chi gli imputa di essere tra i fautori della "Consepzia", l'errore di valutazione delle intenzioni del nemico che quel giorno portò al fallimento dell'Idf.