Cisgiordania, blitz israeliani in almeno 15 località: decine di palestinesi arrestati dopo l'attacco a Hebron

Intanto cresce la tensione anche sul fronte iraniano. Secondo quanto riportato da Axios, l'intelligence statunitense avrebbe individuato piani in fase avanzata per assassinare diplomatici e funzionari americani in Medio Oriente e in altre aree del mondo. Le informazioni sarebbero contenute in un promemoria inviato il 23 ottobre al segretario di Stato Marco Rubio e ottenuto dalla testata americana. Secondo funzionari americani citati da Axios, queste informazioni di intelligence sarebbero tra le ragioni che hanno spinto il Dipartimento di Stato a ridurre il personale in diverse ambasciate statunitensi nella regione, sullo sfondo dei crescenti timori di un allargamento del conflitto in Medio Oriente.