Cisgiordania, blitz israeliani in almeno 15 località: decine di palestinesi arrestati dopo l'attacco a Hebron
La missione segue la decisione di Netanyahu di imporre un blocco totale dopo l'uccisione di due soldati israeliani
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Decine di palestinesi sarebbero stati arrestati dalle forze israeliane durante una serie di incursioni in almeno 15 località del nord della Cisgiordania. A riferirlo è l’emittente Al Jazeera. Le operazioni dell'esercito israeliano (Idf) sono state segnalate dopo che il primo ministro Benjamin Netanyahu aveva annunciato un blocco totale del territorio in seguito a un attacco a Hebron nel quale sono morti due soldati israeliani.
Scoperti i piani per colpire diplomatici Usa
Intanto cresce la tensione anche sul fronte iraniano. Secondo quanto riportato da Axios, l'intelligence statunitense avrebbe individuato piani in fase avanzata per assassinare diplomatici e funzionari americani in Medio Oriente e in altre aree del mondo. Le informazioni sarebbero contenute in un promemoria inviato il 23 ottobre al segretario di Stato Marco Rubio e ottenuto dalla testata americana. Secondo funzionari americani citati da Axios, queste informazioni di intelligence sarebbero tra le ragioni che hanno spinto il Dipartimento di Stato a ridurre il personale in diverse ambasciate statunitensi nella regione, sullo sfondo dei crescenti timori di un allargamento del conflitto in Medio Oriente.