Iran, Trump e Netanyahu: "Pronti a finire il lavoro" | Arabia Saudita ancora sotto il fuoco degli Houthi
Proseguono le ostilità nel Golfo: Usa e Israele minacciano nuovi attacchi contro Teheran; il presidente americano: "Ho già risolto otto guerre"
© Afp
Il presidente americano Donald Trump e il suo omologo israeliano Benjamin Netanyahu sono "pronti a finire il lavoro" in Iran, minacciando nuovi attacchi nell'area del Golfo proprio mentre entrambi si apprestano al delicato appuntamento con le elezioni. "Ho risolto otto guerre e ne stiamo risolvendo altre due - ha detto il tycoon durante un comizio in Iowa - Finiremo l'Iran molto presto. In un modo o nell'altro. Per me è quasi insignificante".
Presto nuovi attacchi
Parole che fanno eco a quelle del premier Netanyahu indicato dallo stesso Trump come il leader più adatto a condurre fino in fondo la guerra contro l'Iran. Secondo quanto riportato dai media locali, Netanyahu ha inoltre avvertito che qualsiasi nuovo attacco da parte dell'Iran riceverà una risposta caratterizzata da "una forza e una potenza che non riescono nemmeno a immaginare". Stando ai media americani, gli attacchi congiunti in Iran riprenderanno subito dopo le elezioni di midterm negli Stati Uniti.
Le minacce di Teheran
Dal canto suo, l'Iran ha avvertito che, in caso di ripresa degli attacchi aerei da parte di Stati Uniti e Israele, la Repubblica Islamica estenderà le proprie rappresaglie oltre le basi militari e le navi statunitensi, prendendo di mira anche aeroporti, oleodotti e altre infrastrutture civili ed economiche nei Paesi del Golfo. L'Iran ha inoltre minacciato di colpire con maggiore intensità il personale americano, affondare navi da guerra statunitensi e interrompere i cavi sottomarini per le telecomunicazioni nello Stretto di Hormuz.
Riad sotto attacco
Intanto la guerra in Medio Oriente prosegue senza tregua. Nella notte gli Houthi hanno condotto un nuovo attacco missilistico contro la capitale saudita Riad: la notizia è riportata dai media iraniani. Sui social circolano video che mostrano gli effetti di un presunto colpo diretto di un proiettile sulla città. Le autorità saudite hanno diramato un allarme, poi revocato. "La difesa aerea ha intercettato e distrutto un missile balistico lanciato dalla milizia Houthi in direzione di Riad", ha reso noto poche ore dopo il portavoce della coalizione a guida saudita.