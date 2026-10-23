Iran, Trump e Netanyahu: "Pronti a finire il lavoro" | Arabia Saudita ancora sotto il fuoco degli Houthi

Il presidente americano Donald Trump e il suo omologo israeliano Benjamin Netanyahu sono "pronti a finire il lavoro" in Iran, minacciando nuovi attacchi nell'area del Golfo proprio mentre entrambi si apprestano al delicato appuntamento con le elezioni. "Ho risolto otto guerre e ne stiamo risolvendo altre due - ha detto il tycoon durante un comizio in Iowa - Finiremo l'Iran molto presto. In un modo o nell'altro. Per me è quasi insignificante".