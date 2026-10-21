Ong: "Nuova condanna a morte in Iran per un ventenne, partecipò alle proteste"

Secondo l'Ong la sentenza nei confronti di Ilya Ben-Rashid è stata emessa dalla Sezione 5 del Tribunale Rivoluzionario di Isfahan e comunicata a Ben-Rashid nartedì. In base alla sentenza, è stato condannato a morte per moharebeh (guerra contro Dio) per aver partecipato alla distruzione di beni pubblici. Giorni fa la stessa Ong aveva riferito parte del messaggio audio di Najmeh Amini, la ragazza di 23 anni condannata a morte perché ritenuta colpevole, secondo un tribunale di Mashhad in Iran, di aver scritto un post social considerato blasfemo, e quindi punibile con il massimo castigo contemplato nella Repubblica Islamica.