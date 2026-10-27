Israele oggi al voto, Eisenkot avanti su Netanyahu ma nessuno ha la maggioranza: rischio stallo

Israele alle urne per le prime elezioni politiche dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 e tre anni di guerra. Circa 7,3 milioni di elettori sono chiamati alle urne, con 37 partiti in corsa e 12mila seggi aperti dalle 7 alle 22, ora locale (dalle 6 alle 21 in Italia). Secondo gli ultimi sondaggi, Yashar, il partito dell'ex capo di Stato maggiore Eisenkot, è in testa con 22-23 seggi, davanti al Likud del premier Benjamin Netanyahu, accreditato di 19-21 seggi. Netanyahu punta al settimo mandato contando anche sugli alleati di estrema destra Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich e sugli ultraortodossi dello Shas. Il 60% degli israeliani si dice favorevole a un governo di unità nazionale.