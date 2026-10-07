Il 28 gennaio Donald Trump torna a minacciare l'Iran. "Speriamo che si sieda rapidamente al tavolo delle trattative e negozi un accordo giusto ed equo - niente armi nucleari - che sia vantaggioso per tutte le parti", scrive su Truth. In caso contrario, "il prossimo attacco sarà molto peggiore". Il tycoon aggiunge che "un'imponente armata si sta dirigendo verso l'Iran" ed è pronta a "compiere rapidamente la sua missione", come in Venezuela, con rapidità e violenza, se necessario. "L'Iran è pronto al dialogo basato sul rispetto reciproco e sugli interessi comuni, ma se spinto all'angolo, si difenderà e risponderà come mai prima d'ora", replica la missione iraniana all'Onu. Il ministro degli Esteri Abbas Araghchi rimarca che "le nostre coraggiose forze armate sono pronte, con il dito sul grilletto, a rispondere immediatamente e con forza a qualsiasi aggressione contro la nostra amata terra, aria e mare", "allo stesso tempo, l'Iran ha sempre accolto con favore un accordo nucleare reciprocamente vantaggioso, giusto ed equo, su un piano di parità e libero da coercizioni, minacce e intimidazioni, che garantisca i diritti dell'Iran alla tecnologia nucleare pacifica e assicuri l'assenza di armi nucleari". Un "attacco limitato" "è un'illusione. Qualsiasi azione militare da parte degli Stati Uniti, indipendentemente dalla sua origine e dal suo livello, sarà considerata l'inizio della guerra e la risposta sarà immediata, totale e senza precedenti, colpendo il cuore di Tel Aviv e tutti coloro che sostengono l'aggressore", afferma Ali Shamkhani, consulente politico della Guida Suprema Ali Khamenei.