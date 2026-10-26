A questa, si è aggiunta l'indiscrezione riguardo all'indicazione ricevuta dall'Idf di attaccare l'Iran per un conflitto lampo prima delle elezioni. Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, lunedì mattina ha smentito la notizia, pubblicata la sera prima da Channel 12, secondo cui questa direttiva avrebbe procurato un grave scontro tra Benjamin Netanyahu e il capo di stato maggiore, Eyal Zamir. "Le notizie di disaccordi tra la leadership politica e l'Idf sull'Iran sono completamente infondate e false", ha affermato Katz in una dichiarazione riportata dai media israeliani. Secondo Channel 12, nei giorni scorsi, Zamir avrebbe ricevuto istruzioni dai vertici politici e ha richiesto una discussione approfondita prima di attuare il provvedimento. Ha richiesto inoltre l'approvazione legale e la firma dei vertici politici sulla decisione.