Cisgiordania, Katz: "Circa 2mila palestinesi evacuati in un giorno da Hebron"
Nell'ambito dell'operazione lanciata dall'esercito israeliano in seguito all'attacco mortale avvenuto il giorno precedente nella Cisgiordania occupata
© Afp
Le forze israeliane hanno demolito abitazioni, strutture commerciali e impianti industriali a Hebron, in Cisgiordania, costringendo oltre 2mila residenti ad abbandonare le proprie case. È avvenuto sabato, 24 ottobre, nell'ambito dell'operazione lanciata dall'esercito israeliano in seguito all'attacco mortale avvenuto il giorno precedente nella Cisgiordania occupata. Lo ha reso noto il ministro della Difesa israeliano. Tali residenti, tutti "evacuati" dallo stesso quartiere della città, "non saranno autorizzati a rientrare finché non avremo risolto tutti i problemi legati ad Hamas a Hebron", ha dichiarato Israel Katz alla televisione pubblica israeliana.
Il primo cittadino della città, Yousef al Jabari, ha riferito ad al Jazeera che Hebron e alcuni villaggi limitrofi erano sottoposti a un assedio totale da parte delle forze israeliane. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver arrestato circa 40 persone, accusandole di incitamento o di essere affiliate a fazioni politiche. I militari hanno inoltre affermato di essere impegnati in circa 40 villaggi e 400 località in tutta la Cisgiordania.