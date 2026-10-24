Cisgiordania, Katz: "Circa 2mila palestinesi evacuati in un giorno da Hebron"

Le forze israeliane hanno demolito abitazioni, strutture commerciali e impianti industriali a Hebron, in Cisgiordania, costringendo oltre 2mila residenti ad abbandonare le proprie case. È avvenuto sabato, 24 ottobre, nell'ambito dell'operazione lanciata dall'esercito israeliano in seguito all'attacco mortale avvenuto il giorno precedente nella Cisgiordania occupata. Lo ha reso noto il ministro della Difesa israeliano. Tali residenti, tutti "evacuati" dallo stesso quartiere della città, "non saranno autorizzati a rientrare finché non avremo risolto tutti i problemi legati ad Hamas a Hebron", ha dichiarato Israel Katz alla televisione pubblica israeliana.



