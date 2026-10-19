Israele, Benny Gantz si ritira dalle elezioni a otto giorni dal voto

Il leader del partito israeliano Blu e Bianco, Benny Gantz, ha annunciato il suo ritiro e che non si candiderà alle prossime elezioni. "Non mi candiderò alle prossime elezioni, ma continuerò a lottare per l'unità", ha dichiarato. "È l'unica soluzione che può impedire un'altra catastrofe e proteggere Israele di fronte a tutte le sfide, interne ed esterne". Gantz rilascerà una dichiarazione alla stampa alle 20 (le 19 in Italia). Gantz aveva detto più volte che avrebbe portato avanti la sua campagna, ma gli ultimi sondaggi lo vedevano in calo, con il rischio che non superasse la soglia di sbarramento del 3,25%.