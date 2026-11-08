Israele, Herzog affida a Eisenkot l'incarico di formare un nuovo governo: "C'è urgenza per una nuova leadership di cui ci si possa fidare"

Desiderio che ora è nelle mani dello stesso Eisenkot: "Israele è in un momento di emergenza, ci sono fronti di guerra aperti e non tutti gli obiettivi sono stati raggiunti. Siamo in uno dei momenti più fragili che la democrazia israeliana abbia mai conosciuto per via della delegittimazione contro le istituzioni dello Stato che ci ha portato a un punto pericoloso. Per questo c'è grande urgenza per una nuova leadership di cui ci si possa fidare", le parole dell'ex generale. Che poi ha lanciato un appello direttamente al partito di Netanyahu: "Se davvero i membri del Likud e del Sionismo Religioso credono che questo sia il momento dell'unità, come hanno dichiarato davanti al presidente, non riesco a immaginare un motivo per cui non dovrebbero venire a sostenere un governo sotto la mia guida e secondo i principi che ho presentato".



La crisi israeliana Per Eisenkot, l'unità nazionale "non è una merce di scambio politica o un mero stratagemma, ma un valore supremo che esprime una vera e pura collaborazione". Poi ancora, senza nascondere la complessità del momento: "Ci troviamo probabilmente nella situazione politica più complessa e delicata dalla fondazione dello Stato. Nessuno sarà in grado di mantenere tutti gli impegni presi e tutti noi siamo chiamati a scendere a compromessi. Anche questo è un segno di leadership: saper decidere e stabilire le priorità. Io mi impegno con questo mandato a formare un governo di emergenza nazionale. Saranno necessarie mosse creative e anomale, ma non abbiamo il privilegio di trascinarci con i tempi o tornare a nuove elezioni: le sfide che ci attendono sono troppe".