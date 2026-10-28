Elezioni Israele, ecco cosa succede senza una maggioranza assoluta

Entro otto giorni dal voto verranno pubblicati i risultati ufficiali. Quindi il presidente israeliano, Isaac Herzog, avrà sette giorni a disposizione per consultare i rappresentanti di tutte le liste entrate alla Knesset e affidare l'incarico al parlamentare che, più di tutti, ha la probabilità di formare un governo. A quel punto l'incaricato potrà disporre di 28 giorni per trattare con i partiti e dare vita a una coalizione. Il termine, se necessario, può essere prorogato di altri 14 giorni.