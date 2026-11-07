Israele, Herzog affida il governo a Eisenkot: gli conferirà l'incarico domenica alle 17
Nel corso delle consultazioni, le forze politiche hanno raccomandato al presidente di affidare il compito di formare il governo al leader di Yashar
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Il presidente israeliano Isaac Herzog ha comunicato al leader del partito Yashar, Gadi Eisenkot, la propria intenzione di affidargli l'incarico di formare il nuovo governo. Il presidente Herzog ha invitato Eisenkot alla residenza presidenziale, dove domenica alle ore 17:00, gli conferirà ufficialmente l'incarico di formare il governo.