Elezioni Israele, quattro arresti per presunta corruzione elettorale

Il Likud, partito di Benjamin Netanyahu, ha pubblicato una grave accusa contro i cittadini arabi di Israele, sostenendo che "le elezioni sono state rubate da partiti arabi che sostengono il terrorismo e la distruzione dello Stato ebraico, attraverso gravi reati penali quali corruzione, minacce, violenza, frodi elettorali e utilizzo di software vietati per incentivare gli elettori". Nelle ultime 24 ore, il Likud ha inoltre trasmesso alla Commissione elettorale centrale del materiale che, secondo il partito, comprenderebbe registrazioni dirette di persone appartenenti alla comunità araba che avrebbero ammesso di aver corrotto elettori mediante buoni carburante e denaro contante.