Elezioni Israele, media: "Intesa tra partiti arabi per sostenere Eisenkot" | Herzog: "Da mercoledì via alle consultazioni"

In Israele, a tre giorni dall'inizio delle consultazioni ufficiali per il nuovo governo, l'opposizione sta già facendo le prime prove generali. Le formazioni arabe Lista Unita e Ra'am, che saranno decisive per garantire la maggioranza al futuro esecutivo, avrebbero già raggiunto un accordo dietro le quinte per proporre come prossimo primo ministro Gadi Eisenkot, ex generale e leader del partito Yashar.