Guerra Iran, Trump: "Abbiamo un paio di siti di cui occuparci", poi sente Netanyahu

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Mancano pochi giorni alle elezioni di Midterm statunitensi, in cui Donald Trump rischia di perdere la maggioranza. Questo potrebbe complicare i suoi piani nella guerra contro l'Iran aperta il 28 febbraio 2026. Il presidente, secondo quanto riportato da Bloomberg, non sente l'urgenza di voler fare un accordo con l'Iran ma anzi, il lavoro non sarebbe terminato: "Vedremo di cosa si tratterà. Dobbiamo ancora occuparci di uno o due siti. Guardiamo a Pickaxe Mountain".
Infatti, il Wall Street Journal riporta di una telefonata avvenuta tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu: secondo il quotidiano statunitense i due si sarebbero aggiornati sulle operazioni militari da effettuare contro l'Iran subito dopo le elezioni di Midterm.