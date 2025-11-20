Guida Michelin 2026, Gianfranco Vissani: "Lacrime per l'ultima stella?"Ho pianto solo per la morte di mia madre"

La notizia della nuova esclusione dalla Michelin sarebbe sufficiente a piegare chiunque. Non Gianfranco Vissani. Lo chef umbro, patron di "CasaVissani" a Baschi (Terni), ha commentato la notizia della perdita della stella con sorprendente distacco al termine della 71esima edizione della Guida: "Non ci sono rimasto male. L'unica perdita che mi ha fatto soffrire è stata la morte di mia madre nel 2020. Lei era tutto per me: mamma, fidanzata, moglie, amica. Quando vivi un dolore così grande, il resto non conta" ha dichiarato al Corriere della Sera.