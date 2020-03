Gianfranco Vissani arriva finalmente a Roma con Il Tuo Vissani

“Il Tuo Vissani è un luogo in cui la diversità è ricchezza e la cucina e l’accoglienza diventano arte sopraffina”: è così che viene descritto Il Tuo Vissani, il nuovo ristorante di Gianfranco Vissani, chef pluristellato di origini umbre, che da oltre trent’anni è tra i massimi esponenti della cucina italiana.

Si colloca a Roma, in Piazza San Pantaleo, a due passi dalla storica Piazza Navona. Un progetto di cucina contemporanea che vuole invertire il punto di vista della ristorazione, poiché tutto viene creato sulle aspettative dell’ospite, proprio per essere “Tuo”.

“Tuo” poiché vuole coinvolgere tutti, di qualsiasi età o ceto: si va dal VissaniLove, il Brunch delle Meraviglie, alla Merenda del pomeriggio, all’AperiDivo OredOro, che comprende cocktail e piatti gourmet, fino alla cena #VissaniSmart, in cui lo chef, oltre a proporre le migliori scelte delle materie prime, sarà pronto ad esaudire ogni desiderio dei clienti. A fare da trait d’union, il bar mixology, con lo stesso concetto del ristorante, che vuole mettere al centro del bancone i distillati italiani.

Il concetto fondamentale che sta alla base de Il Tuo Vissani è il prodotto gastronomico Made in italy: lo chef, infatti, vuole valorizzare le piccole e medie imprese del Bel Paese, cercando di far avvicinare ogni tipo di ospite ad una cucina gourmand e gourmet.

Gli stessi prodotti utilizzati nei piatti saranno messi in vendita, così che i clienti potranno godere degli stessi prodotti anche a casa loro. Un percorso di degustazione unico, sano ed etico, che mette al centro della scena non solo lo chef, ma anche l’ospite consapevole.

Un’esperienza caratterizzata da una trasparenza totale nella semplicità delle preparazioni in cucina: un concetto quasi rivoluzionario, secondo il quale il benessere della persona e l’attenzione al sapore diventano protagonisti.

A qualsiasi orario del giorno, chiunque voglia fare un pranzo veloce, una merenda al volo o un aperitivo tra amici, può farlo in totale tranquillità, circondato da un ambiente moderno, contenitore di idee e sperimentazioni.

Il concept del ristorante è nato dallo chef, insieme al figlio Luca, suo braccio destro e direttore generale, con la collaborazione dell’imprenditore calabrese Domenico Iozzi, che ha creduto nel progetto fin da subito.

L’apertura del ristorante di Roma, il “numero zero”, sarà il banco di prova per un progetto che mette al centro il buon bere, il buon cibo, la passione per il convivio e per uno stile di vita dinamico, per la bellezza e l’amore per le cose fatte con dedizione e conoscenza, cultura e sacrificio, che possano riunirsi nel centro di Roma, senza vincoli di orari.

Il design del ristorante si caratterizza per l’utilizzo di metalli: il ferro battuto, il ferro brunito e l’ottone, che, abbinati al velluto rosso cardinale delle sedute, conferiscono all’ambiente uno stile unico.

Il locale si sviluppa su tre livelli: il piano terra con i banconi della cucina e del mixology a vista; il mezzanino, con poltrone in velluto dai colori accesi come blu, giallo, rosso, verde circondano tavoli da caffè; il piano inferiore, caratterizzato da un bancone circolare e bottiglie di grandi vini e distillati, perfetto per degustazioni, eventi e masterclass con lo chef Vissani.

I murales di San Pantaleo, presenti anche sui menu, accolgono gli ospiti all’entrata: la pittura murale acrilica è dell’artista Leonardo Spina, che ha riletto l’iconografia del santo in chiave moderna, dandogli un’anima e creando una nuova immagine di tendenza per gli amanti del food & beverage. I

l santo è rappresentato in veste di medico intento a somministrare dei farmaci, così nella nuova raffigurazione, il cucchiaio è diventato uno spoon, le medicine si sono trasformate in cocktail e il mantello in un kimono alla moda. Il volto del santo è quello del conte Camillo Negroni, inventore del famoso cocktail, oltre che icona italiana di stile e viveur di inizio secolo.

L’offerta gastronomica quotidiana è così sviluppata:

VissaniLove - dalle ore 12.00 alle 14.30 (dal lunedì al sabato)

Il brunch quotidiano dove si può scegliere, sorprendersi e riprovare le meraviglie proposte ai clienti ogni giorno, per scoprire nuovi sapori e far sì che la pausa pranzo diventi un momento indimenticabile. Si potrà scegliere, per esempio, tra un grande buffet, un primo piatto e un dolce.

La Merenda - dalle ore 14.30 alle ore 17.30

Uno spazio dedicato al relax dove il “Tempo non ha Tempo”, tra dolci e salati di facile concezione ma sempre di indiscussa qualità. Centrifughe, club sandwich, toast, dolci del giorno fatti in casa, biscotteria, infusi, tè e cioccolate da provare. La merenda a Il Tuo Vissani diventerà… un’altra Merenda!

OreDoro – L’AperiDivo - dalle ore 18.00 alle 20.00

Un aperitivo sorprendente, con sei Tapas scelte dal maestro Vissani e una settima a sorpresa, servito con un calice di vino o un cocktail a libera scelta. Un’esperienza tutta da vivere dove sembrerà quasi che “il più sia fatto, ma in realtà deve ancora cominciare”.

#VissaniSmart - dalle ore 20.30 alle 23.00

Una cena dinamica, con un menu consigliato da Vissani, composto da ciò che di meglio propone quel giorno il mercato. Comprende una variazione di crudi e cotti di pesce, carni e verdure, con primi piatti e secondi piatti di grande personalità e struttura. La cena si divide in due taglie di menu, il ForTwo e il ForFour, il primo più piccolo e il secondo più ampio.

#VissaniSmart ForTwo

Centrotavola… Non solo Mare (crudi e cotti di Mare e Terra)

Il primo visto una volta (un assaggio di primo piatto) oppure Un secondo di carne

Un Dolce per Amico (un dessert a scelta tra quelli disponibili)

#VissaniSmart ForFour

Centrotavola… Non solo Mare (crudi e cotti di Mare e Terra)

Il primo visto due volte (due assaggi di primo piatto) oppure Un secondo di pesce

Un dolce per amico (un dessert a scelta tra quelli disponibili)

In Family - Brunch della domenica

Per i Bambini fino ai 9 anni si osserverà un’attenzione particolare con menu dedicato, due pietanze salate e un dolce.

Il Brunch domenicale diventa l’occasione per godersi la Capitale in tutto il suo splendore e con tutta la famiglia.

Questo brunch vuole essere la punta di diamante della nuova idea di ristorazione di Vissani, pensata ad hoc per le famiglie e non solo, con una scelta libera delle pietanze iniziali dal buffet, un primo e un secondo serviti al tavolo, buffet di dolci finale.

DiVino – Enoteca - (Sempre Aperta)

La splendida Enoteca viene fornita e selezionata dal Garage del Vino con una ricerca continua nel campo del beverage. Soddisfa i clienti grazie a prodotti naturali di ogni fascia di prezzo ed è un luogo dove si tengono degustazioni ed eventi legati alla cultura enogastronomica.

Il Tuo Vissani Eventi – Su Richiesta

Una grande opportunità al centro di Roma per festeggiare insieme al maestro Vissani con menu di Alta Cucina realizzati ad hoc.

Di Indira Fassioni