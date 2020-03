Franco Pepe porta i grandi chef stellati da Pepe in Grani

Nasce nel piccolo centro di Caiazzo , in provincia di Caserta, la più piccola pizzeria al mondo: si tratta di Pepe In Grani, con i suoi soli 8 posti. Ed è qui che nasce il percorso di degustazione “ Authentica Stellata ”, un viaggio esclusivo condiviso con i più importanti chef stellati italiani e internazionali, che garantiscono al cliente un’esperienza unica all’insegna del gusto e dei sapori esclusivi.

Un progetto ideato e fortemente voluto da Franco Pepe, Maestro pizzaiolo, che mira a far conoscere e raccontare l’arte della pizza in maniera nuova e raffinata.

La sala di “Authentica Stellata” è stata ricavata dall’ultimo ambiente a disposizione del palazzetto risalente al 1700 di vico San Giovanni Battista.

Solo un tavolo da 8 posti a disposizione, un banco da lavoro per il pizzaiolo e un forno. Un ambiente in cui è possibile creare, meditare e ascoltare in maniera unica.

Sul sito ufficiale e sui canali social della pizzeria Pepe In Grani potrete conoscere le modalità di prenotazione agli eventi di “Authentica Stellata”, per riuscire ad assicurarsi un posto ad una di queste cene indimenticabili. Presente ad ognuna delle serate un giornalista specializzato, che racconterà le emozioni di un’esperienza indimenticabile.

Dopo lo scorso appuntamento che ha ospitato Nino Di Costanzo, Josean Alia , Gennaro Esposito, Peppe Guida, Ciro Scamardella, Luciano Villani, Rosanna Marziale, Antonio Zaccardi e Alessandro Gilmozzi, chef che sono stati capaci di unire tradizione e innovazione insieme al Maestro Pepe, questa volta è il turno di nomi di grande prestigio.

“Sono davvero felice per il percorso che sta facendo ‘Authentica Stellata’ – dice Franco Pepe – Mi ha colpito l’entusiasmo degli chef e di tutti i commensali che hanno partecipato e che sono rimasti entusiasti per aver vissuto insieme a noi, questo momento di esaltazione dei sapori e di grande condivisione. Adesso siamo pronti per accogliere gli altri amici, che ringrazio fin da ora per aver accettato il mio invito”.

Ecco, dunque, il programma dei prossimi appuntamenti:

Il 9 marzo Pepe In Grani ospiterà lo chef 3 stelle Michelin del Ristorante La Pergola di Roma Heinz Beck, uno dei migliori al mondo;

L’11 marzo è il turno di Marco Martini, chef che vanta 3 stelle Michelin in tre locali diversi e patron del Marco Martini Restaurant di Roma;

Il 15 marzo toccherà a Domenico Candela, chef del ristorante George del Grand Hotel Parker’s di Napoli, che da quest’anno entra nell’olimpo delle stelle Michelin;

Il 18 marzo sarà la volta di Domingo Schingaro e Andrea Ribaldone, chef del ristorante Due Camini di Borgo Egnazia. Tradizioni pugliesi con tecniche avanzate di cottura, piatti della tradizione rivisitati in chiave moderna;

Il 22 marzo arriva la pasticceria a Caiazzo, con Corrado Assenza, titolare del Cafè Sicilia di Noto, cultore delle combinazioni tra dolce e salato con le sue ricette particolari fuori dal comune;

Il 5 aprile gli ospiti saranno Floriano Pellegrino e Isabella Potì, chef del Bros’ Restaurant di Lecce, una stella Michelin. Due giovani in grande ascesa nella cucina internazionale, grazie alla loro creatività, combinazione di culture e talento;

Il 6 aprile sarà il turno dello chef Antonio Cannavacciuolo, chef patron due stelle Michelin di Villa Crespi ad Orta San Giulio e una stella Michelin con i suoi Bistrot di Novara e Torino. Un grande ritorno alla sua terra d’origine, la Campania che promette grande ispirazione.

Il 22 aprile toccherà a Francesco Sposito, giovane promessa partenopea della cucina internazionale da due stelle Michelin;

Il 12 maggio sarà il turno di Andrea Berton, chef dell’omonimo ristorante nel cuore di Milano da una stella Michelin. Protagonista di una serata all’insegna dell’incontro tra i sapori del Nord Italia e quelli partenopei;

Il 19 maggio, infine, Pepe In Grani ospiterà lo chef una stella Michelin Pino Cuttaia, proprietario de La Madia di Licata, che porterà la sua grande esperienza al servizio degli ospiti di “Authentica Stellata”.

Altri grandi nomi della cucina italiana e internazionale parteciperanno ad “Authentica Stellata”: Don Alfonso Iaccarino, Moreno Cedroni, Andrea Aprea, Peppe Iannotti, Christoph Bob, Salvatore Bianco, Angelo Carannante, Caterina Ceraudo, Matteo Baronetto, Cristoforo Trapani, Nancy Silverton, Paolo Barrale, Lino Scarallo, Peppe Aversa.

Sito web: http://www.pepeingrani.it

Di Indira Fassioni