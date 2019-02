Guerriglia a Torino, corteo e protesta davanti al carcere

Un centinaio di antagonisti ha formato un corteo che si è diretto al carcere torinese Lorusso e Cutugno. Nella casa circondariale sono rinchiusi i sei arrestati durante lo sgombero dell'Asilo in via Alessandria e gli undici fermati sabato per le violenze nel corteo organizzato per protestare contro l'intervento delle forze dell'ordine. A parte l'accensione di fumogeni e i cori "fuoco alle galere", la manifestazione non ha creato problemi.