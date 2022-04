Guerra in Ucraina, Chicco Testa (Assoambiente): "Se la situazione non si risolve, in autunno dobbiamo pensare a razionamenti"

"Se la situazione in Ucraina non si risolve, in autunno dovremo pensare a razionamenti". È l'avvertimento del presidente di

Assoambiente

Chicco Testa

"Mattino Cinque News"

, che aha spiegato quali saranno le conseguenze del conflitto sulle importazioni del gas russo in Italia: "Andiamo verso il periodo più caldo ma abbiamo bisogno di riempire gli stoccaggi per essere pronti a ottobre novembre - spiega Testa -, la seconda cosa da fare è mandare a palla le centrali a carbone per produrre elettricità senza usare gas e forse riaprirne anche qualcuna. Tutte queste misure, ovviamente, provocheranno un immediato rincaro dei prezzi".

Secondo il presidente di Assoambiente, in autunno potrebbero esserci razionamenti su gas ed elettricità: "Potrebbero esserci riscaldamenti più bassi e non accesi 24 ore e interruzioni per le produzioni che sono grandi consumatori di gas - aggiunge -, anche quest'estate sarebbe bene

limitare l'uso dell'aria condizionata

per evitare di consumare le riserve e restare poi in inverno senza riscaldamento". E conclude: "Lo scenario non è bello perché tutto questo porta a un'inflazione senza crescita economica".