Guerra in Ucraina, il sindaco di Kiev Klitschko: "Nessuna via d'uscita, non c'è possibilità di compromesso"

"Non abbiamo un'altra via d'uscita, quando i russi dicono che abbiamo bisogno di un compromesso mi chiedo di quali compromessi parlino. Non c'è possibilità di compromesso". Sono le parole del primo cittadino di Kiev,

Vitali Klitschko

"Zona Bianca"

, in una lunga intervista concessa a. Per il sindaco della capitale ucraina "non possiamo parlare di accordi quando i soldati russi distruggono in maniera cinica il nostro territorio i crimini della Russia non devono restare impuniti, il governo russo ha ucciso gli ucraini".

"Sono sempre al fianco della mia gente - continua

Klitschko

- qui nessun luogo è più al sicuro, quindi provo a dare una mano ai miei concittaddini, dando una mano nelle evacuazioni. Non vogliamo vivere in un Paese dove i diritti umani vengono violati. Noi non stiamo combattendo solo per l'Ucraina e per le nostre città, noi stiamo difendendo ogni europeo. Chi pensa che la guerra sia lontana da qualche parte fa un errore grandissimo, la guerra è realtà per milioni di ucraini".

Il sindaco di Kiev, poi, parla delle decisioni prese dall'Europa che, nonostante le sanzione inflitte a Mosca, continua ad acquistare gas dalla Russia: "Se tutti i Paesi decidessero di unirsi contro Putin, allora potrebbe essere fermato - spiega - ma non si possono prendere decisioni a metà.

Ogni euro spedito o ricevuto dalla Russia è macchiato del sangue ucraino

".