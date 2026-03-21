Guerra in Medio Oriente, Paolo Capitini sul raid iraniano: "È un avvertimento"

"È un segnale rivolto alla narrativa comune che parla di un Iran incapace di reagire e che incassa solamente colpi. Sapevano benissimo di non arrivarci, però già solo il fatto di aver detto al resto del mondo quello di cui sono capaci con i loro missili è un avvertimento. Possono arrivare ovunque, quei quattromila km centrano tutto il Medio Oriente, metà Oceano Indiano, quasi tutta l'Europa e buona parte del Nord Africa" ha spiegato il generale.