Guastalla (Reggio Emilia), arrestato 39enne per tentata strage nel condominio

È stato arrestato, con l'accusa di tentata strage, il 39enne che la sera del 16 giugno a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, aveva aperto le valvole delle bombole di gas in cantina con la presunta intenzione di far esplodere il condominio dopo aver discusso con una famiglia.

L'uomo dovrà rispondere di evasione per la violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, che lo obbligava a non uscire in orari notturni dall'abitazione, applicatagli tempo fa dal tribunale di Bologna dopo una condanna per truffa da scontare ai domiciliari.