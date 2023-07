In Lombardia la guardia medica diventa a pagamento per chi non risiede in Regione

Dal 24 luglio la guardia medica sarà a pagamento per i non residenti in territorio lombardo.

Studenti fuori sede, lavoratori in trasferta e vacanzieri dovranno pagare a prorie spese la visita in ambulatorio che costerà 20 euro. Per le visite a domicilio il prezzo sale a 35 euro. L'annuncio lo ha dato l'Ats di Milano sottolineando che il pagamento sarà effettuato direttamente dal cittadino al medico tramite pos.