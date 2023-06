Mancano medici base, pazienti assegnati a guardia medica

Vista la carenza di medici di base ciascuna guardia medica potrà prendere in carico fino a 1.000 assistiti.

Lo prevede un emendamento al dl Inps approvato in via definitiva al Senato, grazie al quale i medici di guardia medica possono andare a rafforzare il lavoro dei medici di base. A causa del numero non sufficiente di questi ultimi, infatti, molti cittadini erano rimasti scoperti. L'emendamento permette di portare assistenza a 1.500.000 di cittadini in più.