Gualtieri: "Incendi a Roma? Dietro le fiamme c'è la mano dell'uomo"

Una tesi, quella dolosa, ipotizzata anche dagli inquirenti al lavoro per ricostruire la dinamica. A rafforzare, in particolare, la pista del dolo sono diversi elementi: "A Castel Romano - spiega Gualtieri - il fuoco è divampato in contemporanea in quattro punti diversi come se ci fossero inneschi", facendo riferimento anche gli incendi di "Monte Mario e Ponte Mammolo". Dove anche in questo caso "la magistratura non esclude il dolo". Seppur potrebbero aver inciso anche "gli insediamenti abusivi e lo sversamento illegale di rifiuti" delle zone circostanti.