Guadagnare con i bitcoin, "Striscia la Notizia" smaschera presunta società che promette facili profitti

Torna in azione la squadra anti-furbi di “Striscia la notizia”, questa volta per un caso che riguarda i bitcoin. Dopo diversi articoli che avevano dichiarato che l'ex dj e conduttore radiofonico, Marco Baldini, si sarebbe arricchito grazie alla moneta elettronica, viene smascherato un sito che promette facili guadagni.



“Con 30 euro al giorno si può guadagnare 400, 500, anche 10mila euro”, spiega qualcuno al telefono dalla presunta società “Bitcoin profit”. “L'ente ha sede legale a Liverpool ma io sono a Milano in via Garibaldi”, aggiunge il centralinista: cosa che non risulta, però, alla squadra di “Striscia”. Marco Baldini aveva, infatti, già denunciato diverse società e siti fasulli per sfruttamento della sua immagine, usata per divulgare false notizie.