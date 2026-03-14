Grosseto, ha un malore sul trattore: 83enne cade con il mezzo in una piscina e muore

Secondo una prima ricostruzione, l’anziano stava lavorando nei terreni dell'azienda agricola di famiglia quando avrebbe accusato un malore. Il mezzo agricolo, senza controllo, avrebbe proseguito la corsa fino a cadere nella vasca della piscina, che era coperta da un telo, con l'uomo all’interno della cabina. La scoperta shock è stata fatta dal figlio, che ha chiamato i soccorsi, e ha tentato di tirare il padre fuori dall'acqua, senza riuscirci. L'anziano era rimasto schiacciato sotto il mezzo agricolo. Sono stati i vigili del fuoco a recuperare il corpo privo di vita.